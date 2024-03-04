Медведев рассказал о желании Запада отбросить Россию в Московское княжество

Медведев: Запад желает отбросить Россию в пределы Московского княжества

Западные страны хотят отбросить Россию в пределы Московского княжества. Об этом заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

Политик подчеркнул, что эта цель Запада является недостижимой.

Ранее Медведев рассказал о последствиях попыток вернуть Россию к границам 1991 года. «И теперь главный вопрос: эти идиоты правда верят, что народ России такой раздел своей страны проглотит?» — спросил Медведев.