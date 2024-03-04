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13:10, 4 марта 2024Россия

Медведев заявил о невозможности возродить СССР

Медведев заявил, что СССР в былом виде невозможно возродить

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Советский Союз в его былом виде невозможно возродить. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

Политик порассуждал об этом во время выступления на флагманском просветительском марафоне «Знания. Первые.»

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что воссоздание СССР невозможно. «Президент Владимир Путин сказал, что тот, кто не жалеет о Советском Союзе, не имеет сердца, а тот, кто желает воссоздания Советского Союза, не имеет головы. Мне кажется, что это самое исчерпывающее пояснение возможного отношения к тем, кто говорит о воссоздании СССР», — сказал Песков.

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      Никита Абрамов
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