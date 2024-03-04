На Украине суд одобрил конфискацию имущества Киселева

ВАКС Украины одобрил иск о конфискации активов главы «России сегодня» Киселева

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины одобрил иск Министерства юстиций страны о конфискации имущества, якобы принадлежащего главе медиагруппы «России сегодня» Дмитрию Киселеву. Об этом сообщает портал Liga.net.

Согласно решению суда, украинское государство может изъять в свою пользу 100 процентов активов киевской компании «Клуб Сковороды», которые приписываются Киселеву, автомобиль марки Land Rover, а также якобы принадлежащий журналисту особняк в Коктебеле.

Каким образом украинские власти намерены осуществлять исполнительное производство в отношении находящегося в России земельного участка, не уточняется.

Минюст Украины подал обращение в ВАКС об изъятии приписываемых Киселеву активов 8 февраля. Юридическим основанием для иска стал пункт 1-1 части 1 статьи 4 закона Украины «О санкциях».