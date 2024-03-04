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08:21, 4 марта 2024Мир

На Западе объяснили высказывания Макрона об отправке войск НАТО на Украину

Politico: заявления Макрона по Украине были попыткой набрать политические очки
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности к отправке войск НАТО на Украину является лишь очередной попыткой набрать политические очки внутри западного блока. К такому выводу пришли обозреватели Politico.

«Завоевание благосклонности [других], не сделав для этого ничего — кажется это заложено в ДНК Макрона. К этому относится и его последнее заявление. [Его заявления по Украине] это всего лишь еще один пример того, как президент Франции пытается набрать геополитические очки. Одна из причин могла заключаться в том, чтобы наконец отреагировать на растущее давление союзников по поводу направления большей военной помощи Украине», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что многие западные лидеры, в том числе президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно поднимали перед Макроном вопрос увеличения военной и экономической помощи Украине со стороны Парижа, однако пока что это не привело к каким-то значительным изменениям.

Ранее во Франции обнародовали список военной помощи, предоставленной Украине за последних два года. В перечень, который был составлен Министерством ВС страны, входят дальнобойные ракеты и ПВО. Таблица из 50 пунктов включает как защитное снаряжение, так и различные средства связи, вооружение и беспилотные аппараты. Данные в списке приводятся по состоянию на 31 декабря 2023 года, до подписания между Парижем и Киевом двустороннего соглашения об обеспечении безопасности.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что войска стран Евросоюза могут отправиться на Украину. Позже глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню пояснил слова Макрона, заявив, что на конференции в Париже европейские лидеры обсуждали различные возможности для усиления поддержки Киева.

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      Виктория Кондратьева
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