Наследник богатейшей семьи Индии похвастался часами за 91 миллион рублей

Наследник богатейшей семьи Индии Анант Амбани показал часы за 91 миллион рублей

Сын миллиардера Мукеша Амбани похвастался роскошными часами бренда Richard Mille. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Наследник богатейшей семьи Индии Анант устроил трехдневное празднование в честь скорой свадьбы с Радхикой Мерчант. Торжество посетило много именитых гостей, в том числе медиамагнат Марк Цукерберг с супругой. На размещенном кадре видно, что именно ему жених показал свои люксовые часы.

Речь идет об изделии Richard Mille RMS-10 Tourbillon Koi Fish, в циферблате которого расположены фигурки рыб. Отмечается, что часы украшены 8-каратным розовым золотом и дорожкой из бриллиантов. Их стоимость составляет миллион долларов (91 миллион рублей).

Помимо Цукерберга, на мероприятие также пригласили тысячу человек, среди которых — Хиллари Клинтон, Билл Гейтс, Иванка Трамп и другие знаменитости. Для именитых гостей выступила Рианна, а угощались они 2,5 тысячи блюд от известнейших поваров.