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15:26, 4 марта 2024Ценности

Наследник богатейшей семьи Индии похвастался часами за 91 миллион рублей

Наследник богатейшей семьи Индии Анант Амбани показал часы за 91 миллион рублей

Кадр: Daily Mail

Сын миллиардера Мукеша Амбани похвастался роскошными часами бренда Richard Mille. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Наследник богатейшей семьи Индии Анант устроил трехдневное празднование в честь скорой свадьбы с Радхикой Мерчант. Торжество посетило много именитых гостей, в том числе медиамагнат Марк Цукерберг с супругой. На размещенном кадре видно, что именно ему жених показал свои люксовые часы.

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Речь идет об изделии Richard Mille RMS-10 Tourbillon Koi Fish, в циферблате которого расположены фигурки рыб. Отмечается, что часы украшены 8-каратным розовым золотом и дорожкой из бриллиантов. Их стоимость составляет миллион долларов (91 миллион рублей).

Помимо Цукерберга, на мероприятие также пригласили тысячу человек, среди которых — Хиллари Клинтон, Билл Гейтс, Иванка Трамп и другие знаменитости. Для именитых гостей выступила Рианна, а угощались они 2,5 тысячи блюд от известнейших поваров.

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      Карина Черных
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