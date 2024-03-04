Назван способ отмыть чугунную батарею

«БелНовости»: отмыть чугунную батарею поможет радиаторная кисть

Отмыть чугунную батарею можно с помощью радиаторной кисти. Способ избавиться от грязи на таком устройстве назвали эксперты сетевого издания «БелНовости».

Помимо кисти, понадобится мыльная вода. С помощью пульверизатора жидкость следует распределить между секциями батареи, а затем протереть поверхность кистью. После необходимо тем же способом распределить по поверхности чистую воду, чтобы смыть мыло.

Перед началом процесса рекомендуется постелить под батареей сухое полотенце или пленку, которые предотвратят попадание воды на пол. Отмечается, что может возникнуть необходимость провести обработку второй раз, если на радиаторе скопился большой слой пыли.

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