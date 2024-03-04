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20:32, 4 марта 2024Забота о себе

Названы неочевидные причины постоянной сонливости

Невролог Марина Гаджиева назвала депрессию и анемию причинами сонливости

Фото: Unsplash

Невролог Марина Гаджиева перечислила несколько неочевидных причин постоянной сонливости в течение дня. Ее слова приводит издание Life.

Врач объяснила, что сонное состояние и желание уснуть в вечернее время суток считается нормой, поскольку в течение дня человек тратит много энергии на физическую и умственную активность и обработку получаемой информации. Однако постоянная усталость и упадок сил могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Одной из причин постоянной сонливости Гаджиева назвала анемию. «Если говорить простым языком, это нехватка транспортеров кислорода по крови, что вызывает недостаточное питание в том числе мозга. Из-за этого возникают постоянная слабость и сонливость», — рассказала невролог.

Также к снижению настроения и упадку сил, по словам врача, могут привести депрессия и миастения — неврологическое аутоимунное заболевание, характеризующееся слабостью мышц и усиливающееся в вечернее время.

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В качестве еще одной неочевидной причины Гаджиева выделила апноэ — кратковременную остановку дыхания во сне. Это состояние препятствует нормальному питанию мозга и сердца кислородом, что провоцирует слабость в течение дня. В заключение невролог отметила, что постоянную сонливость могут испытывать люди с онкологическими заболеваниями.

Ранее невролог Разият Чупанова назвала эффективный способ решить распространенную проблему со здоровьем. По ее словам, спорт — самый эффективный способ лечения боли в спине.

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      Алиса Дмитриева
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