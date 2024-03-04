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17:46, 4 марта 2024Бывший СССР

Названы последствия активизации мобилизации на Украине

Полковник Матвийчук: противостояние власти на Украине усилится из-за мобилизации

Фото: Alina Smutko / Reuters

Противостояние центральной власти на Украине со стороны оппозиции может значительно усилиться из-за активизации мобилизации, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также указал на малое число людей, способных пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Люди начнут разбегаться кто куда, искать любые возможности уклониться от мобилизации. Это социальное последствие. Есть и политическое: усилится противостояние центральной власти оппозиции в лице [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, [политика Юлии] Тимошенко, лидеров различных партий. Все они будут пытаться подорвать власть [президента Украины Владимира] Зеленского», — уверен полковник.

Он считает, что противостояние особенно усилится в преддверии истечения срока президентских полномочий Зеленского, то есть в конце марта текущего года. Матвийчук допустил, что это может подорвать как политический, так и военный потенциал Украины.

Кроме того, по словам военного, у Украины осталось не так много людей призывного возраста, которые могли бы пополнить ряды ВСУ.

«Согласно последним данным, у Украины есть не более 250-300 тысяч человек, способных пополнить ряды ВСУ. Многие разбежались», — заключил Матвийчук.

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Ранее советник Министерства обороны Украины Алексей Бежевец заявил, что мужчины призывного возраста на Украине должны признать, что у них больше нет возможности сидеть дома. Чиновник подчеркнул, что нехватка кадров в рядах ВСУ повлияет еще сильнее, чем задержки поставок западной техники.

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