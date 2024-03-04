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11:53, 4 марта 2024Бывший СССР

Очевидцы поделились подробностями о землетрясении в Алма-Ате

Очевидцы землетрясения в Алма-Ате рассказали об очень сильном толчке

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

В Алма-Ате в Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5. Очевидцы рассказали подробности случившегося изданию «Газета.Ru».

«Нас тряхнуло. Стены ходили, стекла дребезжали, стол трясся. Еле спасла ноутбук. Стул подо мной тоже ходил. Включили сирены, все выходят на улицу, но пока больше ничего не ощущается», — поделилась жительница города по имени Анастасия.

Другой очевидец землетрясения сообщил, что толчок был очень сильный, после чего сразу заработали сирены. Жительница Алма-Аты Татьяна сообщила, что толчок был сильнее, чем в конце января, когда в городе из-за землетрясения пострадали 44 человека.

«Землетрясение было в этот раз меньше, но толчок сильнее. И паники уже поменьше — людей было меньше на улице, по крайней мере в моем районе. Конечно, алмаатинцы привыкли к такому, но все равно страх каждый раз присутствует», — сказала Татьяна.

Ранее стало известно о мощном землетрясении в Алма-Ате. Эпицентр находится в 37 километрах от города и в восьми километрах от Иссык-Кульского района Кыргызстана.

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