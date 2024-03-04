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17:22, 4 марта 2024Ценности

Одна деталь в образе Ким Кардашьян на модном показе рассмешила фанатов

Фото: Arnold Jerocki / Gettyimages

Американская телезвезда Ким Кардашьян вышла в свет в необычном образе и рассмешила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

43-летняя знаменитость посетила модный показ бренда Balenciaga, который был организован в рамках Недели моды в Париже. Для выхода в свет предпринимательница выбрала облегающее черное платье, оформленное длинным шлейфом и вырезом на спине. При этом визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes, а стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в высокий хвост.

Читатели портала обратили внимание на одну деталь во внешнем виде Кардашьян, о чем они принялись писать в комментариях под материалом. «Бирка — это способ нескромно сказать: "Я продаюсь!"», «Она надеется начать новую модную тенденцию, надев наряд с ценником? Это же смешно», «Вечно безвкусная Ким», «Его оставили там намеренно, вероятно, для придания нелепого вида», «Этот наряд из кружевных колготок — почти то же самое, что "жена" Канье Уэста носит повсюду», — высказывались они.

В феврале сообщалось, что Ким Кардашьян снялась в необычном наряде и испугала подписчиков. Тогда бизнесвумен поделилась снимками, на которых предстала в корсетном белом боди люксового бренда Mugler, оформленном глубоким декольте. При этом на размещенных кадрах было видно, что знаменитость нанесла на лицо минимальное количество косметики.

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      Мария Винар
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