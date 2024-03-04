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14:36, 4 марта 2024Интернет и СМИ

Популярная блогерша объяснила решение вернуться в Россию

Тиктокерша Дина Саева вернулась в Россию из-за русскоговорящей аудитории

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Популярная TikTok-блогерша Дина Саева, переехавшая в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в 2022 году, объяснила решение вернуться в Россию. Подробности она раскрыла в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

Как отметила блогерша, проанализировав свою аудиторию, она пришла к выводу, что 70 процентов ее подписчиков — это русскоговорящие люди.

«И я поняла, что надо делать контент на ту аудиторию, которая тебя смотрит, которая за тобой следит, собственно, поэтому я сделала вывод, что надо возвращаться и делать контент для аудитории, которая меня любит и поддерживает», — объяснила тиктокерша решение вернуться в Россию.

Ранее Саева назвала минусом ОАЭ запрет на съемку в общественных местах. При этом блогерша отметила, что привыкла к жизни в этой стране.

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      Олег Давыдов
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