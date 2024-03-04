Порноактриса рассказала о ревности к мужу из-за его успеха на OnlyFans

Порноактриса и эротическая модель Санья Маллори (Sania Mallory) рассказала о ревности к мужу СиДжею Линде (CJ Linde) из-за его успеха на платформе по продаже откровенного контента OnlyFans. На эту тему она высказалась в подкасте Inside OnlyFans, видео доступно на YouTube.

Маллори отметила, что перед тем, как она вышла замуж за Линде, он продавал контент сексуального характера на OnlyFans. «Он был очень успешен в своем деле», — подчеркнула девушка. Модель также отметила, что ее супруг зарабатывал на тот момент больше нее.

«Когда мы поженились, мне нужно было переехать в Канаду, мы жили раздельно, и я притворялась, что мне все равно, что он спит со множеством девушек, но он был мужчиной моей жизни, поэтому я делала все для него и отказывалась от своих принципов», — рассказала Маллори. Позже, по словам модели, Линде заметил, что ее расстраивает тот факт, что он снимается с другими девушками в ее отсутствие. «И он перестал это делать», — заключила она.

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