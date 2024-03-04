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12:34, 4 марта 2024Среда обитания

Россия потеряет хвойные леса из-за глобальной проблемы

Биолог Крестов: Россия потеряет хвойные леса из-за изменения климата

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россия потеряет часть хвойных лесов и станет сильнее обрастать сорняками из-за изменения климата. Негативные последствия глобальной проблемы для страны назвал доктор биологических наук, директор Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН Павел Крестов в разговоре с PrimaMedia.

По словам эксперта, одним из проявлений изменения климата в России является постепенное повышение температуры почвы в зимний период. «Это тренд, который открывает дорогу к нам в ближнесрочной перспективе очень многих новых растений, в том числе крайне опасных (борщевик Сосновского, золотарники)», — рассказал биолог. Он добавил, что подобные сорные растения-пришельцы, которые угрожают естественным экосистемам, из-за бесхозяйственности человека в ближайшие 5-10 лет станут разрастаться сильнее — их численность и количество видов вырастут.

Помимо этого, в ближайшие 50 лет на юге европейской части России и на севере Дальнего Востока растения будут испытывать трудности с доступностью влаги в период своего активного роста и развития. В перспективе 50 лет и более условия для кедра, пихт и елей в южной половине Приморья станут неблагоприятными, что повлечет за собой сокращение их числа.

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«Леса будут терять хвойный компонент, место которых займут виды, которые сейчас распространены только южнее российских границ. Мы сейчас в своих исследованиях выясняем какие. Уже точно, в наших лесах пропишутся магнолия Зибольда, несколько видов дубов в дополнение к нашему монгольскому дубу. С хвойными ситуация хорошо предсказуемая — условия для них ухудшатся, но у нас, скорее всего, появятся условия для промышленных плантаций сосны густоцветковой, которая ныне занесена в Красную книгу», — поделился информацией специалист.

В феврале стало известно, что саамским языкам грозит вымирание из-за климатического кризиса.

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      Полина Кислицына
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