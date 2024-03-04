Россиянам назвали три самых безвредных варианта фастфуда

Диетолог Гридина назвала шаурму и пиццу самыми безвредными вариантами фастфуда

Не существует продуктов и готовых блюд, которые можно назвать исключительно здоровыми или вредными. Однако среди фастфуда легко найти вполне полезные варианты, к которым относятся, например, пицца и шаурма, считает диетолог medtech-сервиса Budu Наталия Гридина. Их врач перечислила «Ленте.ру».

Гридина объяснила: некоторые варианты фастфуда выглядят вполне безопасными. В пример она привела бургер, ингредиенты которого обеспечивают организм человека белками, углеводами, жирами, питательными веществами и аминокислотами. «Бургер может содержать ценные витамины и микроэлементы, если котлета в нем нежирная и повар не добавил слишком много соуса. Сэндвичи также являются хорошим представителем фастфуда. Ими вполне можно заменить обед, если другие варианты сейчас недоступны», — рассказала диетолог.

В категорию безвредного фастфуда Гридина также включила шаурму.

Можно сказать, что это самый полезный вид фастфуда, при условии, что вы не покупаете ее в размере XXL. При этом вы должны быть уверены, что в блюде используются свежие овощи, нежирное и свежее мясо, а также что производитель не переборщил с соусами. Приготовленная вами самостоятельно будет еще полезнее – такую шаурму вполне можно считать сбалансированным питанием Наталия Гридина диетолог

Другими полезными вариантами фастфуда диетолог назвала роллы из свежей рыбы и риса и пиццу в умеренном количестве. При этому специалистка напомнила, что нельзя питаться только пиццей, но если перекусывать ею время от времени, ничего плохого со здоровьем и фигурой не случится.

Ранее Гридина посоветовала включить в рацион сливу. По ее мнению, регулярное употребление этого продукта способствует продлению молодости.

