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19:27, 4 марта 2024Силовые структуры

Россиянин домогался маленькой девочки в интернете и попал под следствие

В Карелии задержали 22-летнего юношу, предлагавшего интим маленькой девочке

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Карелии 22-летнего юношу обвинили в домогательствах к несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, россиянин публиковал в интернете деструктивный контент, чтобы привлечь внимание несовершеннолетних. Так он стал общаться с маленькой девочкой и предлагал ей интимные отношения.

Возбуждено дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Вскоре его задержали. Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее стало известно, что в Москве правоохранители задержали 41-летнего мужчину, который надругался над школьницей в автобусе.

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      Екатерина Кашурникова
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