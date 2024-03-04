Россиянин домогался маленькой девочки в интернете и попал под следствие

В Карелии задержали 22-летнего юношу, предлагавшего интим маленькой девочке

В Карелии 22-летнего юношу обвинили в домогательствах к несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, россиянин публиковал в интернете деструктивный контент, чтобы привлечь внимание несовершеннолетних. Так он стал общаться с маленькой девочкой и предлагал ей интимные отношения.

Возбуждено дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Вскоре его задержали. Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее стало известно, что в Москве правоохранители задержали 41-летнего мужчину, который надругался над школьницей в автобусе.