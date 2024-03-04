Российский самолет со 168 пассажирами едва не потерпел крушение во время посадки

Самолет со 168 пассажирами едва не потерпел крушение во время посадки в Сочи

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» со 168 пассажирами едва не потерпел крушение во время посадки в аэропорту Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на заключение комиссии.

Инцидент произошел 23 декабря 2023 года. Российский самолет совершал рейс из Казани в Сочи. Уже при заходе на посадку борт попал в сильную грозу. Согласно расшифровке переговоров, 27-летний второй пилот несколько раз предлагал 50-летнему командиру уйти на второй круг, однако тот не решался это сделать.

Уходить на второй круг он согласился, лишь когда воздушное судно стало сильно болтать. Во время правого разворота крен самолета составлял более 30 градусов, причем несколько секунд экипаж никак не исправлял это.

После этого воздушное судно накренялось еще несколько раз в разные стороны и едва не ушло в сваливание. Тангаж (поворот самолета вокруг его поперечной оси) при этом составлял 20 градусов. Сам же борт при уходе на второй круг летел на слишком маленькой скорости, что также могло привести к крушению. Согласно заключению комиссии, крен самолета достигал 49 градусов.

В итоге, по версии комиссии, неграмотные действия экипажа привели к кратковременной потере управления воздушным судном, а нагрузка на экипаж возросла настолько, что «его способность анализировать поступающую информацию и адекватно на нее реагировать утратилась».

Благодаря механическим действиям пилотам все же удалось выправить ситуацию и увести самолет на дополнительный аэродром. После расследования командир был переведен во вторые пилоты без права восстановления в качестве командира воздушного судна.

Ранее у самолета американской авиакомпании Delta Airlines отказал один из двигателей во время полета. Пассажирский лайнер летел из Детройта (США) во Франкфурт-на-Майне (Германия) 27 февраля. Из-за произошедшего командир воздушного судна подал сигнал бедствия.

