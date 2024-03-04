Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:46, 4 марта 2024Путешествия

Российский самолет со 168 пассажирами едва не потерпел крушение во время посадки

Самолет со 168 пассажирами едва не потерпел крушение во время посадки в Сочи

Фото: pixabay.com

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» со 168 пассажирами едва не потерпел крушение во время посадки в аэропорту Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на заключение комиссии.

Инцидент произошел 23 декабря 2023 года. Российский самолет совершал рейс из Казани в Сочи. Уже при заходе на посадку борт попал в сильную грозу. Согласно расшифровке переговоров, 27-летний второй пилот несколько раз предлагал 50-летнему командиру уйти на второй круг, однако тот не решался это сделать.

Материалы по теме:
Куда поехать в апреле 2024 года? Отдых за границей и в России, на море и не только
Куда поехать в апреле 2024 года?Отдых за границей и в России, на море и не только
27 февраля 2024
Россиян массово перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах. Их разворачивают прямо в аэропорту
Россиян массово перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах.Их разворачивают прямо в аэропорту
21 февраля 2024
«Даже не думал, что так разочаруюсь» Россияне недовольны поездками в Европу. Что их так расстраивает?
«Даже не думал, что так разочаруюсь»Россияне недовольны поездками в Европу. Что их так расстраивает?
1 марта 2024

Уходить на второй круг он согласился, лишь когда воздушное судно стало сильно болтать. Во время правого разворота крен самолета составлял более 30 градусов, причем несколько секунд экипаж никак не исправлял это.

После этого воздушное судно накренялось еще несколько раз в разные стороны и едва не ушло в сваливание. Тангаж (поворот самолета вокруг его поперечной оси) при этом составлял 20 градусов. Сам же борт при уходе на второй круг летел на слишком маленькой скорости, что также могло привести к крушению. Согласно заключению комиссии, крен самолета достигал 49 градусов.

В итоге, по версии комиссии, неграмотные действия экипажа привели к кратковременной потере управления воздушным судном, а нагрузка на экипаж возросла настолько, что «его способность анализировать поступающую информацию и адекватно на нее реагировать утратилась».

Благодаря механическим действиям пилотам все же удалось выправить ситуацию и увести самолет на дополнительный аэродром. После расследования командир был переведен во вторые пилоты без права восстановления в качестве командира воздушного судна.

Ранее у самолета американской авиакомпании Delta Airlines отказал один из двигателей во время полета. Пассажирский лайнер летел из Детройта (США) во Франкфурт-на-Майне (Германия) 27 февраля. Из-за произошедшего командир воздушного судна подал сигнал бедствия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные поразили еще один танк Abrams на Украине. Как бойцы уничтожают западную технику в зоне СВО?

      Почти каждый десятый россиянин выбрал свою профессию еще в детстве

      Звезда «Великолепного века» раскрыл секрет успеха турецких сериалов

      Доброволец рассказал о ситуации на ореховском направлении

      В Бельгии забили тревогу из-за нехватки боеприпасов

      Женщина отомстила мужу за измену десятилетней давности

      Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС

      Названо главное преимущество китайских электромобилей перед американскими

      На Западе объяснили высказывания Макрона об отправке войск НАТО на Украину

      Минобороны заявило об уничтожении района размещения ВСУ под Авдеевкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше