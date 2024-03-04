Российский снайпер получил ранение и спас маленькую девочку

Российский снайпер попал под обстрел и спас маленькую девочку, рискуя жизнью

Российский снайпер с позывным Палач попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), получил ранение, но, рискуя жизнью, спас маленькую девочку. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Девочку ранило осколками, он взял ее на руки и понес к медикам. «Я взял ее на руки, несу, а она говорит: "Дядя-спаситель, а у вас кровь". Я посмотрел и увидел, что весь своей кровью залит», — рассказал Палач.

Он сообщил, что его два раза хотели отправить на отдых, но он отказывается, потому что «хочет встретить победу на поле боя». «Долг и честь для меня не чужие слова. Всегда хотел быть военным, им стал. Тут я защищаю русских людей и детей», — заключил военный.

Ранее командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат сообщил, что 26 февраля российские войска смогли подбить сразу два американских танка Abrams на авдеевском направлении. По его словам, бойцы использовали для атаки FPV-дроны. Бой велся в понедельник в районе села Бердычи.

