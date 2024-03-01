Российский боец рассказал о двух уничтоженных за день танках Abrams

Боец Коловрат: 26 февраля российские войска подбили два танка Abrams

Российским войскам 26 февраля удалось подбить сразу два американских танка Abrams на авдеевском направлении. Об этом сообщил командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат, пишет РИА Новости.

По его словам, бойцы использовали для атаки FPV-дроны. Бой велся в понедельник в районе села Бердычи.

«Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это еще один Abrams», — рассказал он.

Минобороны официально подтвердило уничтожение американского танка Abrams в зоне СВО 27 февраля. По информации ведомства, он был подбит на авдеевском направлении. Депутат Госдумы Андрей Картаполов счел, что уничтожение танка демонстрирует его заурядность. Позже выяснилось, что американский танк уничтожил боец 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Рассвет.