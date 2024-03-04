Российский стилист назвал вышедшие из моды джинсы

Стилист Михаил Линев: джинсы с вышивками вышли из моды в 2024 году

Российский стилист Михаил Линев перечислил вышедшие из моды в 2024 году джинсы. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Среди антитрендовых моделей модный эксперт назвал пары с широкими отворотами. «Если джинсы слишком длинные, то воспользуйтесь услугой ателье или отрежьте длину сами», — заявил он и добавил, что следует отказаться от джинсов с аппликациями или вышивками.

Помимо этого, по словам собеседника издания, неактуальными станут брюки из денима с большим количеством рваных элементов и потертостей. «Не забывайте про посадку. Посадка в линии талии должна плотно прилегать, но не сдавливать. Если в паховой части джинсы сильно собираются, это говорит о неправильном размере пары», — заключил Линев.

Ранее в феврале стилист Алеко Надирян назвал россиянкам трендовую вещь 2024 года. По словам специалиста, в текущем году популярными стали пиджаки в полоску.

