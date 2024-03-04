Сотни пассажиров застряли в аэропорту российского города из-за поломки самолета

Около 500 пассажиров застряли в аэропорту Екатеринбурга из-за поломки самолета

Сотни россиян застряли в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за поломки самолета. Об этом пишет E1.RU.

Около 500 пассажиров авиакомпании Air Cairo должны были улететь в Египет из российского города еще в 7:40 утра по местному времени (5:40 по мск). Однако из-за технической неисправности в воздушном судне они до сих пор ожидают вылета.

Отмечается, что в зале ожидания и в кафе не хватило мест всем туристам, поэтому им приходится сидеть на полу на чемоданах. «Объявили, но затем неожиданно отменили посадку, — рассказала изданию пассажирка. — Покормили, выдали воду, но ясности никакой нет. Мы в аэропорту с трех ночи».

Представители перевозчика сообщили пассажирам, что в Египет их доставят тремя лайнерами, которые прилетят в Екатеринбург из Антальи. Ситуацию в авиагавани контролирует транспортная прокуратура.

Ранее свыше 600 пассажиров застряли в аэропорту Норильска из-за сильного ветра. Непогода стала причиной отмены рейсов авиакомпании «КрасАвиа», «Сибирь» и NordStar в Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск.