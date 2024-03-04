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14:14, 4 марта 2024Из жизни

Трехлетний мальчик не ел полтора года из-за страха перед едой

Liverpool Echo: в Великобритании мальчик перестал есть из-за страха перед едой

Фото: Dana Keli / Shutterstock / Fotodom

Трехлетний мальчик из Великобритании внезапно перестал есть из-за нарушения пищевого поведения. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Имеющий расстройство аутического спектра (РАС) мальчик по имени Оливер из деревни Пенсби, графство Мерсисайд, отказался есть, когда ему было два года. Причиной оказался страх перед едой: Оливера стали пугать все продукты и блюда, и он даже не притрагивался к ним. Обеспокоенные родители обратились за медицинской помощью, и в результате обследований у мальчика диагностировали расстройство избирательного питания, или, как его еще называют, избегающее или ограничивающее расстройство потребления пищи (ИОРПП). При таком нарушении пищевого поведения человек сознательно отказывается от определенных продуктов из-за их цвета, размера, запаха, вкуса, текстуры или прошлого негативного опыта.

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Врачам пришлось установить Оливеру зонд для питания, через который он получает пищу и жидкость уже почти полтора года. «Многие люди говорили, что он будет есть, когда проголодается. Но Оливер не хочет, он буквально морит себя голодом», — рассказала мать мальчика. По словам женщины, страх ее ребенка перед едой связан с нарушением обработки сенсорной информации из-за РАС. Родители Оливера хотят привлечь внимание к редкому диагнозу ИОРПП, и для этого и поделились историей с прессой.

Ранее сообщалось, что в США девочка с редчайшим генетическим заболеванием PRR-12 родилась без глаз и зрительного нерва. По словам генетика, с вероятностью 50 процентов заболевание ребенка передастся его будущим детям по наследству.

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