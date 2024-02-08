Девочка родилась без глаз из-за редчайшего генетического заболевания

В США у родившейся без глаз девочки диагностировали редкое заболевание PRR-12

В США девочка с редчайшим генетическим заболеванием PRR-12 родилась без глаз и зрительного нерва. Об этом сообщает KFVS.

Тейлор Айс, мать ребенка из города Поплар-Блафф, штат Миссури, долгое время пыталась забеременеть. Спустя год она наконец узнала, что станет матерью. Во время беременности Тейлор проходила необходимые обследования, и врачи утверждали, что ее ребенок абсолютно здоров.

Вскоре на свет появилась девочка по имени Ренли весом три килограмма. По словам Тейлор, она заплакала от радости, когда услышала крик ребенка. Однако восторг родителей сменился беспокойством, когда они заметили, что их дочь не открывает глаза. «Педиатр осматривал ребенка, как вдруг остановился, посмотрел на нас и сказал: "У вашей дочери нет глаз"» — вспоминает Тейлор.

Шокированные родители сразу отправились в другую больницу, чтобы обследовать Ренли. Врачи заключили, что ребенок родился без глаз и зрительного нерва, а его организм не вырабатывает гормон стресса кортизол. Долгое время медики не могли установить причину возникновения аномалии, поэтому обратились к опытному генетику Нейту Дженсену. Он выяснил, что девочка родилась с генетическим заболеванием, которое называется PRR-12. «Это невероятно редкое состояние, в мире описано менее тридцати случаев», — говорит Дженсен.

Генетик отметил, что с вероятностью 50 процентов заболевание Ренли передастся ее детям по наследству. Он также заявил, что аномалия в развитии девочки возникла случайно, и в этом нет вины родителей. По словам матери и отца, несмотря на все трудности, они рады, что стали родителями Ренли. Они готовы сделать все, чтобы девочка выросла счастливой. «В конце концов я чувствую, что нас выбрали, чтобы помочь ей на этом пути. И мы тоже будем учиться чему-то у нее», — признался ее отец.

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