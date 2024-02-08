Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:33, 8 февраля 2024Из жизни

Девочка родилась без глаз из-за редчайшего генетического заболевания

В США у родившейся без глаз девочки диагностировали редкое заболевание PRR-12

Фото: Unsplash

В США девочка с редчайшим генетическим заболеванием PRR-12 родилась без глаз и зрительного нерва. Об этом сообщает KFVS.

Тейлор Айс, мать ребенка из города Поплар-Блафф, штат Миссури, долгое время пыталась забеременеть. Спустя год она наконец узнала, что станет матерью. Во время беременности Тейлор проходила необходимые обследования, и врачи утверждали, что ее ребенок абсолютно здоров.

Вскоре на свет появилась девочка по имени Ренли весом три килограмма. По словам Тейлор, она заплакала от радости, когда услышала крик ребенка. Однако восторг родителей сменился беспокойством, когда они заметили, что их дочь не открывает глаза. «Педиатр осматривал ребенка, как вдруг остановился, посмотрел на нас и сказал: "У вашей дочери нет глаз"» — вспоминает Тейлор.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

Шокированные родители сразу отправились в другую больницу, чтобы обследовать Ренли. Врачи заключили, что ребенок родился без глаз и зрительного нерва, а его организм не вырабатывает гормон стресса кортизол. Долгое время медики не могли установить причину возникновения аномалии, поэтому обратились к опытному генетику Нейту Дженсену. Он выяснил, что девочка родилась с генетическим заболеванием, которое называется PRR-12. «Это невероятно редкое состояние, в мире описано менее тридцати случаев», — говорит Дженсен.

Генетик отметил, что с вероятностью 50 процентов заболевание Ренли передастся ее детям по наследству. Он также заявил, что аномалия в развитии девочки возникла случайно, и в этом нет вины родителей. По словам матери и отца, несмотря на все трудности, они рады, что стали родителями Ренли. Они готовы сделать все, чтобы девочка выросла счастливой. «В конце концов я чувствую, что нас выбрали, чтобы помочь ей на этом пути. И мы тоже будем учиться чему-то у нее», — признался ее отец.

Ранее сообщалось, что 11-летня жительница Австралии была вынуждена бросить занятия танцами из-за того, что у нее появилась аллергия на себя. Кожа девочки внезапно воспалилась, покраснела и начала трескаться и шелушиться.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Борису Надеждину отказали в регистрации кандидатом в президенты. Подписи в его поддержку оказались с браком

      Принятие Швеции в НАТО связали с необходимостью оттянуть ВС России от Украины

      Назван новый взрывоопасный регион из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО

      Подтверждена безубыточность термоядерного синтеза

      Прилетевшие в Гоа россияне остались без багажа на три дня из-за непогоды

      Под Москвой мужчине удалили почти весь желудок из-за игнорирования язвы

      Российская авиация сбила украинский Су-25

      Банки Китая начали возвращать платежи из России

      Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве

      В соцсетях России заметили необычное явление

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше