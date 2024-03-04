В Бельгии забили тревогу из-за нехватки боеприпасов

Генерал Тис: запасы боеприпасов Европы низкие, скоро придется бросаться камнями

Запасы боеприпасов Европы крайне низкие, «скоро придется бросаться камнями». Тревогу забил бывший заместитель начальника обороны Вооруженных сил Бельгии генерал-лейтенант в отставке Марк Тис, сообщает Merkur.de.

По его словам, особенно низки запасы высококачественных боеприпасов, а восполнить их снова будет непросто из-за долгих сроков поставки.

«Если вы закажете сегодня, то получение заказа на некоторые виды боеприпасов может занять до семи лет. Даже с простейшим малокалиберным боеприпасом 5,56 стандарта НАТО. Если мы подпишем контракт сегодня, то доставка боеприпасов займет двенадцать месяцев», — пояснил он.

Бельгийский генерал подчеркнул, что о нехватке оружия и боеприпасов знает не только Запад, но и его противники.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин заявил, что Лондону следует задуматься об «огромном увеличении» количества боеприпасов в королевстве после истощения арсеналов из-за военной помощи Украине.