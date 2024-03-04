Еврокомиссия представит предложение по активам России через две недели

Euraktiv: предложение ЕК по активам России будет представлено через две недели

Официальное предложение Еврокомиссии (ЕК) по применению замороженных активов России может быть представлено через две недели, средства могут быть использованы для закупки военного оборудования для Украины. Сроки подготовки предложения ЕК назвал портал Euraktiv со ссылкой на источники.

«Мы говорили о том, что полученная прибыль будет использована для восстановления Украины — но для этого нам нужно, в первую очередь, сохранить страну, которую мы собираемся восстанавливать, чтобы этот шаг имел смысл», — заявил один из европейских дипломатов в ходе беседы с агентством.

Европейские чиновники ожидают, что боеприпасы помогут Вооруженным силам Украины удержать линию обороны к маю 2024 года.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заморозку Западов российских активов, назвав этот шаг воровством.