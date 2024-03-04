В Германии рассказали о трудностях ВСУ в удержании линии обороны у Авдеевки

Bild: ВСУ с трудом удерживают линию обороны вдоль водоемов к западу от Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с трудом удерживают линию обороны вдоль водоемов к западу от Авдеевки. Об этом рассказал военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке.

По его словам, российские военные частично контролирует такие населенные пункты, как Бердычи, южную часть Орловки и часть Тоненького на авдеевском направлении.

«Это означает, что эта линия обороны, которую украинцы, по их словам, изначально провели через три села и природные преграды в виде прудов, удерживается лишь частично», — заявил аналитик.

Однако он отметил, что во всех трех селах продолжаются бои, поскольку украинские военные не хотят отходить оттуда без боя, как это было в Степовом, Ласточкино, Северном и той же Авдеевке.

Ранее британский полковник в отставке Глен Грант назвал главную стратегическую цель Украины в России. Он заверил, что первоочередной стратегической целью ВСУ является уничтожение Крымского моста.