В Госдуме показали быт бойцов СВО на передовой с портретом Сталина в землянке

Депутат Госдумы Иванов опубликовал фотографии быта бойцов СВО на передовой

В Госдуме показали быт участников специальной военной операции (СВО) на передовой. Серию снимков опубликовал депутат Максим Иванов в Telegram, посетивший позиции армии России в зоне боевых действий.

На фотографиях видно внутреннее убранство в землянке, в которой живут четверо бойцов. В помещении проведено электричество, на стене висит работающий телевизор. На другой стене видно детские рисунки и куклу-подорожницу — в начале года такой сувенир спас жизнь попавшему под обстрел военнослужащему. В помещении для приема пиши стоит портрет Иосифа Сталина.

По словам депутата, комфорт бойцов в зоне боевых действий зависит в первую очередь от них самих. «Кто на гражданке привык к порядку — у того и в землянке порядок», — пояснил Иванов. «Тесновато, но жить можно», — заключил парламентарий.

Ранее участник СВО из Нового Уренгоя рассказал о подвигах кота Сифона. Мужчина пояснил, что перед обстрелами животное начинало беспокоиться и пыталось спрятаться. Таким образом кот предупреждал людей о грозящей опасности, заявил мужчина.