Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:55, 4 марта 2024Россия

В Госдуме показали быт бойцов СВО на передовой с портретом Сталина в землянке

Депутат Госдумы Иванов опубликовал фотографии быта бойцов СВО на передовой
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Госдуме показали быт участников специальной военной операции (СВО) на передовой. Серию снимков опубликовал депутат Максим Иванов в Telegram, посетивший позиции армии России в зоне боевых действий.

На фотографиях видно внутреннее убранство в землянке, в которой живут четверо бойцов. В помещении проведено электричество, на стене висит работающий телевизор. На другой стене видно детские рисунки и куклу-подорожницу — в начале года такой сувенир спас жизнь попавшему под обстрел военнослужащему. В помещении для приема пиши стоит портрет Иосифа Сталина.

По словам депутата, комфорт бойцов в зоне боевых действий зависит в первую очередь от них самих. «Кто на гражданке привык к порядку — у того и в землянке порядок», — пояснил Иванов. «Тесновато, но жить можно», — заключил парламентарий.

Ранее участник СВО из Нового Уренгоя рассказал о подвигах кота Сифона. Мужчина пояснил, что перед обстрелами животное начинало беспокоиться и пыталось спрятаться. Таким образом кот предупреждал людей о грозящей опасности, заявил мужчина.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев очертил границы России, которые шире географических. Он привел в пример территории по обоим берегам Днепра

      Китаю запретят покупать нефть из стратегических резервов США

      60 процентов американцев усомнились в умственных способностях Байдена

      На Украине количество министерств сократят на треть

      Канье Уэст пожаловался на бойкот концертных площадок

      Офицерам Бундесвера расскажут о правилах безопасного общения после утечки

      Еще один крупный застройщик Китая столкнулся с риском невыполнения обязательств

      ФРГ призвали сотрудничать со спецслужбами Запада из-за утечки беседы офицеров

      Продавшему данные о Дугиной бывшему полицейскому ужесточили приговор

      В Германии назвали «вершиной айсберга» утечку разговора военных о России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше