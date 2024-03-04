В Кремле не исключили встречу Путина с главой МАГАТЭ в России

Песков: контакты Путина и главы МАГАТЭ во время его визита в Россию не исключены

Возможность встречи президента России Владимира Путина с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси во время его визита в Россию не исключена. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы не исключаем такой возможности», — заверил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Гросси намерен посетить Россию во вторник 5 марта. Он уточнил, что, согласно дипломатической практике, должен оставить возможность сделать анонс российской принимающей стороне.