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17:23, 4 марта 2024Мир

В Кремле не исключили встречу Путина с главой МАГАТЭ в России

Песков: контакты Путина и главы МАГАТЭ во время его визита в Россию не исключены

Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Возможность встречи президента России Владимира Путина с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси во время его визита в Россию не исключена. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы не исключаем такой возможности», — заверил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Гросси намерен посетить Россию во вторник 5 марта. Он уточнил, что, согласно дипломатической практике, должен оставить возможность сделать анонс российской принимающей стороне.

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      Виктория Кондратьева
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