В Кремле разговор немецких военных назвали подтверждением вовлеченности Запада

Песков: разговор немецких военных подчеркивает вовлеченность Запада в конфликт

Содержание разговора немецких военных, обсуждающих планы по атаке на Крымский мост, подчеркивает вовлеченность Запада в конфликт на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам политика, еще предстоит выяснить, являются ли планы по удару по территории России инициативой бундесвера. В таким случае можно будет понять, насколько канцлер Германии Олаф Шольц контролирует ситуацию в армии. Если же это часть государственной политики ФРГ, это также плохо.

«И то, и другое очень плохо, и то и другое лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины», — заверил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Москва надеется ознакомиться с результатами анонсированной Шольцем проверки разговора высокопоставленных немецких военных. Он отметил, что данный инцидент доказывает, что в бундесвере предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по России.