В Кремле захотели ознакомиться с результатами проверки беседы немецких офицеров

Песков: хотим узнать результаты проверки беседы офицеров ФРГ об атаке на Крым

В Кремле надеются ознакомиться с результатами анонсированной канцлером ФРГ Олафом Шольцем проверки по раскрытой и опубликованной беседе немецких офицеров об атаке на Крымский мост. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Ну, собственно, уже всем желающим удалось ознакомиться, и не якобы где обсуждались удары по Крымскому мосту, а где они де-факто обсуждались — фактически. Мне кажется, что здесь формулировки очень важны», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что запись свидетельствует о том, что в бундесвере предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсетях расшифровку обсуждения немецкими офицерами планов возможного удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus, запускаемыми французскими истребителями Rafale.

Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф был вызван в МИД России в связи с разговором высокопоставленных офицеров Военно-воздушных сил (ВВС) бундесвера по атакам на Крымский мост, однако не дал никаких комментариев присутствующим журналистам