В МИД заявили о стремлении Запада «прибрать к рукам» власти Молдавии

Глава МИД России Лавров: Запад стремится прибрать к рукам власти Молдавии

Запад стремится «прибрать к рукам» власти Молдавии, как это произошло с Украиной. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

По его словам, западная сторона с начала постсоветской эпохи стала вклиниваться в отношения между Россией и ее соседями, такое происходит и сейчас. «Это видно и в Центральной Азии, в Закавказье. Это видно и в европейской части бывшего СССР: Украина, Молдова, которую просто открыто готовят в преемницы Украины с точки зрения "прибирания к рукам" всего ее руководства», — сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ отмечал, что руководство Молдавии идет по пути Киева. По его словам, власти Кишинева «отменяют все русское, дискриминируют русский язык во всех сферах» и вместе с Украиной устраивают серьезное экономическое давление на непризнанную Приднестровскую молдавскую республику.