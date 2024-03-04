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19:48, 4 марта 2024Экономика

В России утвердили размер выплаты на детей в случае ранения вблизи зоны СВО

Размер выплаты на получившего увечье вблизи зоны СВО ребенка составит ₽100 тыс.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Правительство России утвердило порядок единовременной выплаты на ребенка, получившего ранение на территории новых регионов или рядом с зоной проведения военной специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Подписанные премьер-министром Михаилом Мишустиным правила устанавливают условия назначения выплаты в случае увечья (ранения, травмы или контузии) ребенка в возрасте до 18 лет, полученного «на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области или Херсонской области либо территории субъекта Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции». Размер выплаты составит 100 тысяч рублей на каждого пострадавшего ребенка.

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Единовременное пособие может получить один из родителей, законный представитель ребенка, или сам пострадавший, если на момент получения он достиг совершеннолетия. Выплата предоставляется на граждан РФ до 18 лет, постоянно проживающих на территории страны и получивших ранение после 18 февраля 2022 года. Новая выплата не будет учитываться при расчете права граждан на получение иных компенсаций и мер социальной поддержки.

Ранее стало известно, что на выплаты в 2024 году отдельным категориям мобилизованных и контрактников выделено 4,063 миллиарда рублей. Эта мера правительства позволит возобновить выплаты пенсий по выслуге лет находящимся среди них пенсионерам различных силовых структур. Такие граждане будут ежемесячно получать компенсацию в размере 100 процентов соответствующей выплаты.

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