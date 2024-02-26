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11:29, 26 февраля 2024Экономика

В России выделили средства на поддержку мобилизованных и контрактников

Правительство выделит 4 млрд рублей на поддержку мобилизованных и контрактников

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Распоряжением главы правительства РФ Михаила Мишустина на выплаты в 2024 году отдельным категориям мобилизованных и контрактников выделено 4,063 миллиарда рублей. Это позволит возобновить выплаты пенсий по выслуге лет находящимся среди них пенсионерам различных силовых структур, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.

Такие граждане будут ежемесячно получать получать компенсацию в размере 100 процентов соответствующей выплаты. В сообщении кабмина отмечается, что решить вопрос своим указом в сентябре 2023 года поручил президент России Владимир Путин.

Также, согласно подписанному главой государства закону, военным пенсионерам, заключившим контракт с Вооруженными силами России или участвующим в специальной военной операции (СВО), сохраняют повышенные выплаты, даже если эти граждане служат на должности с окладом ниже той, от которой рассчитывалась пенсия.

По данным на конец 2023 года в российских вооруженных силах служили более 640 тысяч контрактников.

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      Дмитрий Воронин
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