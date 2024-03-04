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18:57, 4 марта 2024Россия

В российском городе эвакуировали многоквартирный дом из-за опасного предмета

В Тобольске из-за опасного предмета эвакуировали многоквартирный дом

Кадр: Telegram-канал «Типичный Тобольск»

Многоквартирный дом эвакуировали в Тобольске Тюменской области из-за обнаружения опасного предмета. Об этом сообщает информационный центр правительства российского региона в Telegram.

Отмечается, что инцидент произошел в доме по адресу 4-й микрорайон, 31а. «Обнаружен предмет, представляющий опасность. Силовые структуры ведут все необходимые действия», — говорится в сообщении.

В социальных сетях очевидцы события отмечают, что здание оцеплено. Для эвакуированных жителей подъехали автобусы.

Ранее стало известно, что школу №54 в Ростовской области эвакуировали из-за того, что на территорию образовательного учреждения упал квадрокоптер. Из школы вывели детей и учителей, на месте работают спасатели.

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      Никита Абрамов
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