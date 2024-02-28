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14:58, 28 февраля 2024Россия

Российскую школу эвакуировали из-за упавшего квадрокоптера

В Ростовской области школу эвакуировали из-за упавшего во дворе квадрокоптера

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Школу №54 в Ростовской области эвакуировали из-за того, что на территорию образовательного учреждения упал квадрокоптер. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

Из школы вывели детей и учителей, на месте уже работают спасатели. Выясняется, кому принадлежит упавший на территории образовательного учреждения летательный аппарат.

Ранее в Коми загорелась школа, из здания эвакуировали 44 человека. Учебное учреждение располагалось в одноэтажном деревянном здании, которое построили в начале XX века.

До этого в Екатеринбурге в лицей №109 съехались сотрудники ФСБ и полицейские из-за шутки в анонимном Telegram-канале. В мессенджере появилась информация о том, что в учебном заведении планируют устроить теракт. Угрозы неизвестный сопроводил снимками оружия и экипировки.

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      Анастасия Шейкина
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