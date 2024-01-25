В лицей на Урале съехались силовики и полицейские из-за шутки в Telegram

Е1.ru: в Екатеринбурге в лицей съехались ФСБ и полиция из-за шутки в Telegram

В Екатеринбурге в лицей №109 съехались сотрудники ФСБ и полицейские из-за шутки в анонимном Telegram-канале. Об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.

По сведениям издания, в мессенджере появилась информация о том, что в учебном заведении планируют устроить теракт. Угрозы неизвестный сопроводил снимками оружия и экипировки.

Перепуганные лицеисты связались с родителями, а те вызвали представителей правоохранительных органов. Позже силовики отчитались, что по предварительным данным, случившееся может быть чьей-то шуткой. За это хулигану может грозить до пяти лет тюрьмы.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, комментируя инцидент, призвал педагогов, детей и родителей не поддаваться панике. «Ситуация в области находится под контролем правоохранительных органов», — заверил он.

Ранее сообщалось, что в Копейске Челябинской области массово эвакуировали школы. В образовательных учреждениях якобы были найдены опасные предметы, впоследствии эта информация не подтвердилась. Учащиеся вернулись на занятия.