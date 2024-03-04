В США отказ от «Бородавочников» назвали катастрофой

NI: вывод штурмовиков ВВС США A-10 из эксплуатации станет катастрофой

Военно-воздушные силы (ВВС) США выведут из эксплуатации 42 штурмовика A-10 Thunderbolt II, которые пилоты называют «Бородавочниками», в этом году. В публикации The National Interest (NI) отказ от самолетов, которые обеспечивают поддержку наземных войск на поле боя, назвали катастрофой.

Недавно ВВС отправили два штурмовика на кладбище техники на базе Дэвис-Монтэн в Аризоне. Всего планируют списать 42 «Бородавочника» в 2024 году, а оставшиеся 260 самолетов выведут из эксплуатации в течение следующих нескольких лет.

«Войска, которые будут сражаться в следующей войне, не будут обладать критическим общевойсковым преимуществом, обеспечиваемым штурмовиком A-10 "Бородавочник" и его миссиями, и многие заплатят за это своими жизнями», — пишет издание.

Автор отметил, что истребитель пятого поколения F-35, который позиционировали как самолет, способный обеспечивать ближнюю авиационную поддержку, еще не продемонстрировал свою эффективность в этой роли. Он подчеркнул, что для пилотов F-35 даже не подготовили требования для выполнения подобных задач.

В декабре издание Defense News писало, что опубликованный Конгрессом США законопроект об оборонной политике удовлетворит просьбу ВВС о списании A-10 и старых истребителей F-15, но заблокирует попытку законсервировать устаревшие истребители пятого поколения F-22A Raptor.