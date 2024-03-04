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13:17, 4 марта 2024Бывший СССР

В Верховной Раде призвали мобилизовать осужденных

Депутат Рады Гончаренко призвал мобилизовать осужденных украинцев

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал мобилизовать осужденных украинцев в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Я предлагаю разрешить привлечь в ряды тех, кто имеет такое желание, и находится в тюрьме за нетяжкие преступления. Это важное условие. Знаю, что такие осужденные есть, которые хотят пойти и защищать Украину. И если это поможет нашим военным, предоставит хоть какой-то ресурс, то почему мы не можем этого сделать?» — посчитал он.

Депутат напомнил, что ранее подал законопроект об амнистии некоторых категорий заключенных для их мобилизации. Он подчеркнул, что планирует добиваться включения этой инициативы в закон о мобилизации, над которым работает комитет Рады по обороне.

Ранее с инициативой о мобилизации осужденных выступил глава Минюста республики Денис Малюська. По его словам, в ВСУ можно без проблем мобилизовать около 50 тысяч украинских мужчин с судимостью.

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      Александр Курбатов
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