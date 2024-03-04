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13:34, 4 марта 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция конфиденциальности

WABetaInfo: пользователи iOS смогут входить в аккаунт WhatsApp с помощью пароля

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

В мессенджере WhatsApp для устройств с операционной системой iOS появится новая функция конфиденциальности. Как сообщает портал WABetaInfo, пользователи смогут входить в аккаунт с помощью пароля.

Отмечается, что новая функция позволит входить в учетную запись, используя пароль, а не шестизначный код. По данным портала, ключ доступа сохранится в iCloud, что позволит заходить в аккаунт в WhatsApp на других устройствах Apple, используя биометрию.

При этом, если пользователь захочет войти в мессенджер на другом устройстве, он по-прежнему сможет использовать традиционный код из шести символов.

Авторы WABetaInfo также заявили, что новую функцию можно найти в бета-версии WhatsApp, скачанной из сервиса TestFlight.

Ранее сообщалось, что в мессенджере появится возможность обмениваться QR-кодами своего профиля из диалогов. По мнению разработчиков, благодаря новой функции пользователи чаще будут использовать QR-коды, чтобы поделиться своим аккаунтом.

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      Мария Большакова
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