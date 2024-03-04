Все больше депутатов Украины запланировали досрочно сложить мандат

«Страна»: все больше депутатов Украины хотят досрочно сложить мандат

Все больше депутатов Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» хотят досрочно сложить свои мандаты, об этом сообщает «Страна».

Как заявил источник издания из «Слуги народа», значительное количество депутатов хотели бы сложить свои полномочия, но их не отпускают на уровне руководства фракции. «Если бы сейчас можно было бы спокойно уйти из Рады без каких-либо последствий, то вопрос — что вообще останется от фракции, да и от парламента в целом. Сейчас ситуация внутри даже хуже, чем в январе 2022 года», — отметил он.

Собеседник «Страны» подчеркнул, что на данный момент у депутатов «нет понимания, куда вообще все это движется», потому что их не ставят в известность «по глобальным планам».

По его словам, раньше встречи фракции с президентом всегда воодушевляли и мотивировали депутатов, сейчас же ни перспектив, ни политического будущего у фракции нет.

«Уйти не получается — никто не отпустит, сейчас так точно, но у многих давно уже "чемоданное настроение"», — заключил собеседник.

Ранее об отсутствии единства в Верховной Раде заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, прошлогодние разговоры о возможности проведения выборов еще больше рассорили политические силы. Арахамия отметил, что «ящик Пандоры уже открыт».