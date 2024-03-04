ВСУ второй раз за день обстреляли Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз сообщил о втором за день обстреле со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

«Украинские террористы совершили обстрел села Лемешовка Севского района. По предварительной информации, пострадавших нет», — пояснил он.

По его словам, в результате атаки повреждения получили несколько жилых домовладений. Энергоснабжение частично нарушено. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Это уже вторая атака со стороны Украины за день. Ранее 4 марта обстрелу подвергся административный центр Суземского района — Суземки. Двое жителей Брянской области получили легкие ранения, им начали оказывать необходимую медицинскую помощь.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.