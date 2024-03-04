Богомаз: двое жителей Брянской области получили ранения после обстрела ВСУ

Двое жителей Брянской области получили легкие ранения после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз.

Он разъяснил, что атаке подвергся административный центр Суземского района — Суземки. Брянский губернатор подчеркнул, что пострадавшим начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Других подробностей об атаке Богомаз не привел.

2 марта стало известно, что украинский беспилотник атаковал следственную группу Следственного комитета (СК) России в Брянской области.

Все случилось в Стародубском муниципальном округе. В результате следователь и следователь-криминалист получили ранения.

Еще раньше дрон ВСУ атаковал Курскую область. Тогда оказались повреждены оборудование автозаправочной станции и два автомобиля.