Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 4 марта 2024Россия

Двое жителей Брянской области получили ранения после обстрела ВСУ

Богомаз: двое жителей Брянской области получили ранения после обстрела ВСУ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Двое жителей Брянской области получили легкие ранения после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз.

Он разъяснил, что атаке подвергся административный центр Суземского района — Суземки. Брянский губернатор подчеркнул, что пострадавшим начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Других подробностей об атаке Богомаз не привел.

2 марта стало известно, что украинский беспилотник атаковал следственную группу Следственного комитета (СК) России в Брянской области.

Все случилось в Стародубском муниципальном округе. В результате следователь и следователь-криминалист получили ранения.

Еще раньше дрон ВСУ атаковал Курскую область. Тогда оказались повреждены оборудование автозаправочной станции и два автомобиля.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Армия вряд ли будет использовать». Глава «Ростеха» объяснил отсутствие новейшего российского танка «Армата» на СВО

      Россияне массово устремились в одну страну Азии

      В ЕС заявили о нежелании видеть премьера Эстонии на посту главы евродипломатии

      Российскую пенсионерку оставили без жилья и обманули на 21 миллион рублей

      На Украине для коррупционеров создали камеры с повышенным уровнем комфорта

      Биткоин за несколько дней подорожал на четверть

      Названы уникальные характеристики российского танка «Армата»

      Немецкий посол покинул здание МИД России

      В Кремле захотели ознакомиться с результатами проверки беседы немецких офицеров

      Предсказаны возможные последствия конфликта Польши и Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше