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12:23, 4 марта 2024Ценности

Wildberries предрекли суды после пожара на складе в Санкт-Петербурге

Wildberries предрекли суды из-за проблем с выплатами компенсаций после пожара
СюжетПожар в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Интернет-магазину Wildberries предрекли судебные разбирательства из-за проблем с выплатами компенсаций продавцам, чьи товары пострадали в пожаре на складе в петербургском поселке Шушары. Об этом сообщает «Shot Проверка».

Согласно публикации, маркетплейс выплатил всего 2-5 процентов от суммы компенсаций большинству партнеров после инцидента в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что некоторые продавцы получили всего 5 тысяч из 250 тысяч рублей убытков. В то же время другим начислили 86 тысяч из 3 миллионов убытков.

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Кроме того, инсайдеры рассказали, что руководство Wildberries обещало до конца февраля отправить каждому пострадавшему уведомление с суммой, которую он получит в качестве компенсации. Однако селлеры так и не получили свои расчеты, а служба поддержки игнорирует новые запросы. По этой причине продавцы и намерены обратиться в суд.

Склад Wildberries в поселке Шушары сгорел утром 13 января. Материальные потери компании эксперты оценили в 10-11 миллиардов рублей.

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      Карина Черных
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