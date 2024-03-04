Замглавы отдела ФСС в Подмосковье осудят за мошенничество при закупке протезов

В Московской области замглавы отдела ФСС предстанет перед судом за мошенничество

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника отдела социальных программ отделения Фонда социального страхования (ФСС) России по Московской области, обвиненного в мошенничестве при закупке протезов для инвалидов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

По версии следствия, с декабря 2021 года по июнь 2022-го замглавы, сговорившись с генеральным директором фирмы, подготовил коммерческие предложения на протезы для инвалидов по завышенной стоимости. В дальнейшем между государственным учреждением и компанией бизнесмена было заключено шесть государственных контрактов по завышенным ценам на общую сумму более 43 миллионов рублей. Прибыль от своих действий в размере 4,8 миллиона рублей подельники присвоили.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по часта 4 статьи 159 («Мошенничества в особо крупном размере») УК РФ. Материалы будут рассмотрены в Мытищинском городском суде.

Ранее бывший глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин отказался признать в суде свою вину по делу о мошенничестве. Известно, что экс-чиновник вместе с другими фигурантами обвиняется в 30 эпизодах по части 4 статьи 159 УК РФ.