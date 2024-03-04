Посетителей фитнес-клуба в «заминированном» ТЦ Москвы заперли в зале на два часа

Baza: посетителей фитнес-клуба UFC GYM заперли после сообщений о минировании ТЦ

Посетителей фитнес-клуба UFC GYM в Москве заперли в помещении после получения сообщения о возможном минировании торгового центра (ТЦ) «Арена плаза», в котором он находится. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По данным издания, занимавшиеся провели в спортзале почти два часа. При этом отмечается, что сам ТЦ был закрыт, а его посетители были эвакуированы. Оставшихся в фитнес-клубе выпустили только через пару часов, когда кинологи с собаками проверили все здание, говорится в сообщении. Как считают посетители, их заперли, потому что им было «слишком долго эвакуироваться».

В феврале неизвестный сообщил о минировании ТЦ «Охотный ряд», расположенного в 500 метрах от стен Кремля и в 200 метрах от Красной площади. После звонка с сообщением о бомбе из ТЦ начали эвакуировать посетителей.

