Защита Усманова добилась удаления твитов полиции Германии

Адвокаты Усманова добились удаления твитов Ослунда и уголовной полиции Германии

Адвокаты основателя «Металлоинвеста» Алишера Усманова добились удаления твитов экономиста Андерса Ослунда и уголовной полиции Германии. Их Совет Евросоюза использовал как обоснование для введения санкций против него и его сестры Гульбахор Исмаиловой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на правозащитников миллиардера.

Отмечается, что экономист в январе 2022 года назвал Усманова и российского бизнесмена Романа Абрамовича в своем посте в Twitter (ныне X) «любимыми олигархами [президента России Владимира] Путина». Адвокаты Усманова указали, что данная формулировка была использована Советом ЕС в санкционных списках, который позднее заменил слово «олигарх» на «ведущий предприниматель».

Защита Усманова подчеркнула, что Ослунд по требованию адвокатов обязался «не распространять указанную не соответствующую действительности информацию».

Йоахим Николаус Штайнхёфель, гамбургский адвокат, представляющий интересы Усманова в области медиа-права, отметил, что конституционному государству требуются доказательства, когда оно вводит санкции.

«Таким образом, Совет ЕС, который неоднократно пренебрегал фундаментальными конституционными ценностями, чтобы узаконить нарушения основных прав лиц, в отношении которых введены санкции, отказывается от верховенства права. Газетная статья не является доказательством, а твит - тем более. И если суд запрещает утверждение в статье как незаконное, а ЕС продолжает его публиковать, то вспоминаются слова святого Августина: "Что есть государство без правосудия? Шайка разбойников, да и только""», — заявил он.

В свою очередь немецкая полиция удалила свой пост от апреля 2022 года. В публикациях Гульбахор Исмаилова была названа владелицей яхты «Дильбар». Как отметили адвокаты Усманова, это стало основанием для введения персональных санкций.

Ранее земельный суд Гамбурга признал недостоверной статью Forbes об Алишере Усманове и запретил распространение утверждений из нее. Как отметили в пресс-службе миллиардера, это решение «ставит под вопрос основания санкций Евросоюза» в отношении бизнесмена.