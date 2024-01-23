Суд в Германии принял сторону Усманова по основаниям для европейских санкций

Суд Гамбурга удовлетворил иск Усманова к Forbes

Земельный суд Гамбурга признал недостоверной статью Forbes об Алишере Усманове и запретил распространение утверждений из нее. Это решение «ставит под вопрос основания санкций Евросоюза» в отношении бизнесмена, сообщает пресс-служба Усманова.

Суд в Германии вынес соответствующее решение 19 января, удовлетворив иск Усманова. В статье, вышедшей в феврале 2022 года в американской версии журнала, утверждалось, что Усманов неоднократно выступал подставным лицом президента России Владимира Путина и «решал его деловые проблемы», владеет недвижимостью в Мюнхене и приобрел долю в российском операторе мобильной связи «МегаФон» у бывшего министра связи и информации РФ Леонида Реймана. Источником указывался анонимный эксперт. Пресс-служба отмечает, что Forbes отказался скорректировать статью в досудебном порядке.

Статья стала одним из ключевых элементов обоснования введения санкций ЕС в отношении Усманова. Адвокат бизнесмена Йоахим Николаус Штайнхефель назвал это полным институциональным провалом для ЕС. «Получается, что Совет ЕС оправдывает санкции фальшивыми новостями, распространение которых запрещено судом», — подчеркнул юрист.

В мае 2023 года в Германии признали незаконными обыски, проведенные на виллах и яхте, которую немецкие власти приписывают Усманову.

Евросоюз ввел санкции против Усманова спустя четыре для после начала российской спецоперации на Украине — 28 февраля 2022 года. Впоследствии бизнесмен подал иск в Европейский суд, где оспорил включение в санкционный список ЕС.