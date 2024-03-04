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13:10, 4 марта 2024Путешествия

Застрявшие в аэропорту на 8 часов россияне пожаловались на испорченный отдых

Пассажиры Red Wings застряли в аэропорту Екатеринбурга на 8 часов

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Пассажиры авиакомпании Red Wings застряли в аэропорту Екатеринбурга на восемь часов. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

По данным источника, туристы должны были вылететь из российского города на Пхукет еще в 5:40 утра 4 марта по местному времени (3:40 мск). Однако их рейс на популярный тайский курорт постоянно переносился.

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Путешественники сообщили, что их покормили. При этом они пожаловались на испорченный отдых. В результате самолет вылетел в 13:55 по местному времени (11:55 мск). Причину задержки перевозчик пока не назвал.

Ранее сотни россиян застряли в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за поломки самолета.

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      Фариза Бацазова
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