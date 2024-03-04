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22:11, 4 марта 2024Бывший СССР

Зеленский анонсировал кадровые перестановки в силах обороны Украины

Зеленский рассказал о кадровых перестановках в силах обороны Украины

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале анонсировал скорые кадровые перестановки в силах обороны страны.

«Реальные боевые командиры с фронта из бригад привлечены к наработке решений. Сегодня я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для сил обороны», — заявил он.

При этом украинский лидер не стал уточнять, о каких конкретно кадровых перестановках идет речь.

Ранее Зеленский сменил командующего Силами поддержки Вооруженных сил страны (ВСУ). Занимавший эту должность Дмитрий Герега был уволен, а на его место назначен Яковец Александр Васильевич.

В феврале кабмин Украины уволил первого заместителя министра обороны страны генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Как сообщалось, причиной снятия с должности стал его переход на другую работу.

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      Марина Совина
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