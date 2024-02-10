На Украине сняли с должности первого замминистра обороны

Кабмин Украины снял с должности первого замминистра обороны Павлюка

Кабинет министров Украины уволил с должности первого заместителя министра обороны страны генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Причиной снятия с должности генерал-лейтенанта стал его переход на другую работу. «Уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу», — написал Мельничук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Последний позже сообщил, что после увольнения не устроился на новое место работы.

Кроме того, с поста начальника Генерального штаба был отстранен Сергей Шаптала. Вместо него Зеленский назначил на должность Анатолия Баргилевича, который до этого командовал Силами территориальной обороны.