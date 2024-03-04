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19:32, 4 марта 2024Бывший СССР

Зеленский сменил командующего Силами поддержки ВСУ

Зеленский назначил командующим Силами поддержки ВСУ Александра Яковца

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами поддержки Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом свидетельствуют указы главы государства, опубликованные на его сайте.

«Назначить Яковца Александра Васильевича командующим Силами поддержки», — говорится в соответствующем указе Зеленского. Занимавший эту должность Дмитрий Герега был уволен в соответствии с другим указом.

В феврале кабмин Украины уволил первого заместителя министра обороны страны генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Как сообщалось, причиной снятия с должности стал его переход на другую работу.

Ранее Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его заменил Александр Сырский, который в тот момент командовал украинскими сухопутными силами.

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      Кристина Есикова
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