Зеленский сменил командующего Силами поддержки ВСУ

Зеленский назначил командующим Силами поддержки ВСУ Александра Яковца

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами поддержки Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом свидетельствуют указы главы государства, опубликованные на его сайте.

«Назначить Яковца Александра Васильевича командующим Силами поддержки», — говорится в соответствующем указе Зеленского. Занимавший эту должность Дмитрий Герега был уволен в соответствии с другим указом.

В феврале кабмин Украины уволил первого заместителя министра обороны страны генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Как сообщалось, причиной снятия с должности стал его переход на другую работу.

Ранее Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его заменил Александр Сырский, который в тот момент командовал украинскими сухопутными силами.